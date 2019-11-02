Депутату Дубневичу могут вручить еще одно подозрение

Прокурор просит взять Дубневича под стражу с альтернативой внесения залога в размере 93 млн грн, адвокат - избрать меру пресечения в виде личного обязательства или поручительства народных депутатов.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко не исключает, что народному депутату Ярославу Дубневичу, подозреваемому в завладении средствами «Укрзализныци» путем злоупотребления служебным положением, могут вручить еще одно подозрение.

Как передает корреспондент УНИАН, суд перешел к стадии судебных прений, в ходе которых прокурор попросил суд удовлетворить ходатайство САП, взяв Дубневича под стражу с возможностью внесения залога в размере 93 млн грн.

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Прокуратура настаивает, что, находясь на свободе, Дубневич сможет склонить свидетелей и других подозреваемых к изменению показаний, отказу от показаний. «Мы считаем, что сегодня осуществится расследование других возможных обстоятельств, в том числе, проверяя деятельность группы предприятий, связанных с ООО "Корпорация КРТ" в рамках других уголовных преступлений. Поэтому не исключено, что, возможно, будет объявлено подозрение еще по другим эпизодам преступной деятельности», - сказал прокурор.

В свою очередь, адвокат Станислав Пелюк попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора. По мнению адвоката, к Дубневичу вообще нельзя применять какую-либо меру пресечения, поскольку, по его мнению, подозрение Дубневичу не является обоснованным.

Вместе с тем он добавил, что если суд не согласится с этим, то Дубневичу нужно выбрать самую мягкую меру пресечения - личное обязательство или личные поруки народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Генпрокуратуры, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности о его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнивающих, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Прокурор САП настаивает на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения 93 млн гривен залога.

Девять народных депутатов, в частности, Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе заявили о готовности взять Дубневича на поруки.