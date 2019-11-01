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Посольство Израиля в Украине возобновило работу

10:50, 01 ноября 2019
Политика
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Израильские дипломаты и военные атташе уже давно жаловались на низкие зарплаты / фото: 24tv

«Наша борьба еще не закончилась, она лишь временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Министерство иностранных дел Израиля в связи с нарушением долгосрочных соглашений с сотрудниками МИД закрыло все посольства, в том числе, в Украине. В частности, спор длился с Министерством финансов из-за сокращения выплат израильским дипломатам за рубежом и касалась широкого спектра расходов, начиная от организации мероприятий в резиденциях послов до транспортных расходов.

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Издание The Times of Israel сообщило, что дипломаты и военные атташе уже давно жаловались на низкие зарплаты, но Минфин намеревался изменить способ возмещения затрат, что значительно ударит по дипломатах.

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