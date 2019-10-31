Рада рассмотрела вопрос ареста Дубневича: онлайн-трансляция
Открылось очередное пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины.
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Депутаты, среди прочего, рассматривали вопрос «О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление с трибуны озвучивает генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Как сообщал УНИАН, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Дубневича.
Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича. В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ОАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.
Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.