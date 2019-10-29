В Минобразования против введения 40-часовой рабочей недели для учителей

Новосад заявляет, что соответствующая правка к принятому в первом чтении законопроекту о полном общем среднем образовании не дает ответов на вопрос, как будут защищены учителя и как эти часы будут учитываться.

Министерство образования и науки не поддерживает поправку к законопроекту "О среднем образовании", предусматривающую введение 40-часовой рабочей недели для учителей.

Как сообщается на сайте МОН, об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад.

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"Сегодня под Верховной Радой планируется акция протеста работников образования. Причина - правка партии "Голос" в законопроект "О среднем образовании", которая предусматривает введение 40-часовой рабочей недели для педагогов. Я бы хотела обратиться к нашим педагогам и заверить, что министерство категорически не будет поддерживать таких новаций. Очевидно, что пока эта правка плохо проработана и не дает ответов на вопросы, как будут защищены учителя за функционирование такой системы, как эти часы будут учитываться и прочее. Наша цель, чтобы новый закон "О среднем образовании" создал больше возможностей и инструментов для успешной работы учителей, а не дополнительно зарегулировал их труд", - сказала Новосад.

По ее словам, система оплаты труда педагогов нуждается в реформировании, в частности, МОН считает целесообразным внести отдельные надбавки к зарплате учителей в должностной оклад.

«Ненормальная ситуация, когда надбавки по своему весу в заработной плате учителей могут превышать должностной оклад. Это делает учителей уязвимыми для злоупотреблений со стороны местных властей и администраций школ. Мы выступаем за то, чтобы количество надбавок было уменьшено, но только за счет их внесения в должностной оклад, от которого будет рассчитываться весь дальнейший рост заработной платы. Например, надбавка за престижность, по нашему мнению, должна стать частью должностного оклада учителя. Также МОН последовательно придерживается позиции, что правительство и Верховная Рада должны выполнить норму Заключительных положений закона "Об образовании" и до 2023 года обеспечить минимальный должностной оклад педагогического работника на уровне 4-х прожиточных минимумов", - пояснила министр.

С 4 по 10 ноября на базе Комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций народные депутаты совместно с МОН планируют проработать формулировки ст. 24 законопроекта об оплате труда учителей. В рамках этих встреч будут обработаны все правки, включая представленные партией "Голос", сообщили в министерстве и напомнили, что 30 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании.