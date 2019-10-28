Кремль следил "с большим вниманием" за поездкой Зеленского в Золотое и выдвигает новые условия

Подготовка к разведению сил в Золотом и Петровском "является важной составляющей к подготовке саммита", заявляет Песков.

В Кремле заявили, что Россия вернется к переговорам по встрече глав государств "нормандского формата", только когда президент Украины Владимир Зеленский "заставит добровольцев выполнять свои приказы" по отводу сил в Золотом и Петровском.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Безусловно, мы следили с большим вниманием (за визитом Зеленского в Золотое – УНИАН). Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда, собственно говоря, можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составляющей к подготовке саммита", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, следили ли в Кремле за поездкой Зеленского в Золотое и означает ли, что после разведения сил в этом населенном пункте Россия согласится вернуться к переговорам по подготовке встречи глав государств "нормандского формата".

Как сообщал УНИАН, 26 октября Зеленский в Золотом-4 встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе.

У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах, после чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.

Позже в Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил президент.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что люди с оружием, с которыми в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка.

В свою очередь 27 октября в МВД сообщили, что ветераны-добровольцы вывезли из Золотого-4 свое легальное оружие после встречи с Зеленским и беседы с полицией.