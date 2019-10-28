Зеленский о 75-летии освобождения Украины от нацистов: этот подвиг побуждает современных защитников держать высокую планку военной традиции

По словам президента, этот день стал значимой вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что день освобождения Украины от нацистских захватчиков побуждает современных защитников достойно держать высокую планку украинской военной традиции.

Об этом глава государства написал в Facebook.

«Сегодня мы все отмечаем 75-ю годовщину изгнания нацистов из Украины. 28 октября 1944 года после долгих лет нашествия наша земля была очищена от нацистских оккупантов», - заявил он.

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По словам президента, этот день стал значимой вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

«Из адских врат той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня весомая возможность вспомнить, поблагодарить и поклониться низко им всем. Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским, взрослым и детям, молодежи и людям преклонного возраста - всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и в тылу», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что «их подвиг вдохновляет нас и сейчас, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции».

Зеленский также принял участие в церемонии увековечения памяти погибших в связи с 75-й годовщиной изгнания нацистов из Украины, которая состоялась парке Вечной Славы в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

В церемонии также принял участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

*** День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и её союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.