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Зеленский о 75-летии освобождения Украины от нацистов: этот подвиг побуждает современных защитников держать высокую планку военной традиции

12:12, 28 октября 2019
Политика
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Сегодня в Украине отмечают 75-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков / фото rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что день освобождения Украины от нацистских захватчиков побуждает современных защитников достойно держать высокую планку украинской военной традиции.

Об этом глава государства написал в Facebook.

«Сегодня мы все отмечаем 75-ю годовщину изгнания нацистов из Украины. 28 октября 1944 года после долгих лет нашествия наша земля была очищена от нацистских оккупантов», - заявил он.

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По словам президента, этот день стал значимой вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

«Из адских врат той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня весомая возможность вспомнить, поблагодарить и поклониться низко им всем. Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским, взрослым и детям, молодежи и людям преклонного возраста - всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и в тылу», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что «их подвиг вдохновляет нас и сейчас, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции».

Зеленский также принял участие в церемонии увековечения памяти погибших в связи с 75-й годовщиной изгнания нацистов из Украины, которая состоялась парке Вечной Славы в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

В церемонии также принял участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков возложили цветы к могиле неизвестного солдата / фото rada.gov.ua

*** День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и её союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.

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