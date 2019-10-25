В "Укрспирт" зашли люди Порошенко – эксперт

По словам политического эксперта Виктора Прошкина, новоназначенный руководитель предприятия далеко не "новое лицо" во власти.

Министр экономики Тимофей Милованов 23 октября назначил временным руководителем государственного «Укрспирта» Сергея Блескуна из «старой» команды 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112-Украина сообщил политический эксперт Виктор Прошкин.

Он напомнил, что Сергей Блескун отнюдь не «новое лицо» во власти, в 2015-2016 году он уже руководил «Укрспиртом» и «вышел» оттуда со скандалами и уголовными делами.

«Конечно, это человек из старой команды Порошенко, которая работала в 2015-2016 годах и по которой есть очень много вопросов. В то время ГП «Укрспирт» потеряло 200 миллионов гривень в банке «Платинум» господина Кауфмана, затем при закупках газа на 500 миллионов гривень тоже были обнаружены злоупотребления – НАБУ ведет по этому факту расследование и уже там какие-то судебные решения: спирт продавался водочным компаниям по заниженным ценам – до 24%. То есть при нем (Блескуне – ред.) предприятие работало фактически себе в убыток в угоду частным компаниям. Вишенка на торте – он (Блескун – ред.) фактически до последнего дня работал топ-менеджером российской компании, владельцем которой является депутат Госдумы РФ. Такое назначение – оно очень странное и не в пользу Украины», – отметил Прошкин.

Речь идет о российской компании MaxFoods Europe (ТМ «Майский чай»), которой владеет россиянин Игорь Лисиненко, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Блескун работал в этой компании с 2017 года (после скандального ухода с «Укрспирта») и вплоть до последних дней, до нового назначения в «Укрспирт».