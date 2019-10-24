ГПУ сообщила результаты первого этапа аттестации прокуроров

Аттестация осуществляется в рамках реформы органов прокуратуры.

Первый этап аттестации для перевода в Офис генерального прокурора прошли 775 прокуроров.

Как сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 23 и 24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации - анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

По предварительным данным, из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генпрокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 из 964 человек.

Еще 118 человек не явились на аттестацию.

"Эти результаты являются предварительными, поскольку кадровая комиссия еще рассматривает заявления о результатах экзамена, которые поступили, и время для предоставления обоснования прокурорами, которые не явились на тестирование, еще не истекло", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСкандальная реформа ГПУ. Как изменения в ведомстве грозят развалом дел Майдана

Как сообщал УНИАН, 4 октября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале второго этапа реформы прокуратуры - «очищения и перезагрузки».

Он уточнил, что первым этапом реформы было принятие соответствующего закона и подготовка к его реализации.

Также Рябошапка анонсировал сокращение количества прокуроров и повышение им зарплат.

Согласно закону о реформе органов прокуратуры, который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

19 октября Генпрокуратура не допустила к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и руководителя Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, которые занимаются расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не по тому образцу, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их не допустили к прохождению аттестации.

21 октября в ГПУ заявили, что 218 прокуроров Генпрокуратуры, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

23 октября Рябошапка освободил Горбатюка от должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.