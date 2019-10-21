Комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО (фото)

Сивохо показал в Facebook удостоверение сотрудника Совета национальной безопасности и обороны.

Украинский комик и шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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Об этом сам Сивохо сообщил на своей странице в Facebook. "Начинаю неделю в новой должности", - написал он и опубликовал фото удостоверения.

"Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - добавил Сивохо.

Сергей Сивохо - уроженец Донецка, играл в команде КВН ДПИ. Был тренером в шоу "Лига смеха".

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Донецкой области, но не набрал необходимое количество голосов.