Гончарук прокомментировал назначение временного главы НАПК

Правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Нацагентства по предотвращению коррупции на Новака.

Премьер-министр Алексей Гончарук убежден, что Наталья Новак, которая сегодня назначена временно исполняяющей обязанности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции, повысит эффективность антикоррупционного органа.

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Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Глава правительства заметил, что Новак имеет звание заслуженного экономиста Украины, а также значительный опыт работы в сфере права. «... уверен, даже в течение этих 2 месяцев госпожа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа», - добавил Гончарук.

Он напомнил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. Согласно этому закону, в течение 5 дней со дня вступления в силу правительство назначает временно исполняющего обязанности председателя НАПК. В течение 2 месяцев со дня вступления закона в силу правительство проводит конкурс на занятие должности председателя по новому порядку. «Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был примером открытости и прозрачности качественно нового госуправления», - заверил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Нацагентства по предотвращению коррупции на Наталью Новак.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции» (№ 140-их). Законом изменяется структура управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что председателя НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.