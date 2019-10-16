"Ищут блох и выдают их за мамонта": Луценко о деле НАБУ против него

Это дело посвящено тому, что Луценко не вынес выговор заместителю.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал уголовное производство Национального антикоррупционного бюро против себя.

По его словам, это дело посвящено тому, что он не вынес выговор заместителю. Об этом Луценко написал в Facebook.

"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь - масштабное дело", - заявил Луценко.

Читайте такжеЛуценко просил соратников Джулиани поспособствовать отстранению бывшего посла США в Украине – СМИ

Как сообщалось, 16 октября Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генпрокурором Юрием Луценко. Дело открыто на исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).