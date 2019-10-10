Зеленский ответил, готов ли на прямые переговоры с Путиным

Президент ожидает, что решение об освобождении украинских политзаключенных будет принято во время встречи в "нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для возвращения украинских политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Никто никогда не забудет ни одного человека, который находится в плену, за решеткой на территории РФ или в Крыму, или на территории временно оккупированной "ДНР","ЛНР". Пока у нас существует два списка обмена. Люди, которые крымчане, они все находятся в списке, о котором мы должны говорить только с Россией. Второй список - это люди, находящиеся на территории "ДНР"/"ЛНР", наши люди, этот вопрос тоже обсуждается", - отметил он.

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По его словам, существует и третий список, в который входят люди, подтверждения по содержанию которых от боевиков "ДНР/ЛНР" нет, хотя в Украине есть информация о том, что ее граждане там находятся.

"По первым двум трекам мы уже готовы, у нас эти списки, и мы готовы хоть завтра. Скажу честно, российская сторона декларирует нам, что без "нормандского формата" мы не дойдем до этого вопроса", - рассказал он.

Зеленский также отметил, что часть из указанных списков уже обсуждена в "минском формате".

"Но решение, я думаю, будет во время встречи в "нормандском формате". Если "нормандский формат" будет откладіваться ..., тогда мы будем находить другие форматы того, как вернуть наших людей. Один из них - это Минск, а другой, который сработал, - это прямые переговоры мои с президентом РФ. По поводу возвращения наших людей и обмена я готов на эти прямые переговоры", - подчеркнул президент.