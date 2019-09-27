Абромавичус пока не имеет доступа к гостайне, ведется спецпроверка - источник

Проверка документов с целью принятия решения о предоставлении руководителю "Укроборонпрома" доступа к гостайне не завершена.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус не имеет доступа к государственной тайне, но продолжается специальная проверка, по итогам которой такой доступ может быть предоставлен.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил информированный источник.

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По словам источника, информация о том, что Абромавичусу отказали в доступе к гостайне, является "откровенным фейком".

"Доступ к государственной тайне человеку предоставляется только после того, как пройдет проверка Службы безопасности. Он может сидеть в кабинете, но доступ к государственной тайне получает только после этого и будет знакомиться с документами", - сказал источник, отвечая на вопрос, почему проверка проходит после назначения Абромавичус на должность, а не с назначением.

По его словам, проверка осуществляется в соответствии с положениями закона о доступе к государственной тайне. При этом, отметил он, "еще рассмотрение не завершилось".

"Когда проверка завершится, когда будет результат, служба сможет официально с согласия Абромавичуса сообщить об этом", - сообщил источник и уточнил, что проверка должна проходить после того, как будут переданы соответствующие документы в СБУ.

В законе о государственной тайне сказано, что в ходе проверки органами Службы безопасности Украины выясняются наличие или отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 и частью 2 статьи 23 настоящего закона. В частности проверяется "содействие гражданином деятельности иностранного государства, иностранной организации или их представителей, а также отдельных иностранцев или лиц без гражданства, что причиняет ущерб интересам национальной безопасности Украины, или участие гражданина в деятельности политических партий и общественных организаций, деятельность которых запрещена в порядке, установленном законом", "наличие у гражданина судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, не погашенной или не снятой в установленном порядке", а также "постоянного проживания гражданина за границей или оформление им документов на выезд для постоянного проживания за границей".

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", а 30 августа - генеральным директором концерна.

Ранее СМИ писали, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство и незаконный допуск к государственным тайнам.