Зеленский рассказал о двух войнах в Украине

По словам президента, Украина ведет две войны, одну - с коррупцией, другую – на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что помочь Украине остановить войну на Донбассе могут только совместные усилия Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский выразил благодарность США за поддержку Украины. По словам президента, Украина ведет две войны, одну - с коррупцией, другую - на Донбассе.

Читайте такжеВ сети показали снимки с места сильного взрыва в оккупированном Донецке (фоторепортаж)

«У нас есть две войны в Украине. Первая - это коррупция, с которой мы будем бороться, и мы будем победителями в этом бою. Мой приоритет - остановить войну на Донбассе и вернуть наши территории - Крым, Донецк, Луганск. Спасибо за вашу поддержку в этом случае», - подчеркнул глава государства.

«Нам не нужна помощь, нам нужна поддержка», - подчеркнул Зеленский.

«Я понимаю, что только вместе со США и ЕС мы (Украина - УНИАН) можем остановить войну (на Донбассе - УНИАН)», - заявил президент Украины.