"Все зависит от слов в стенограмме": эксперт оценил шансы на импичмент Трампа

Эксперт отметил, что о каких-то результатах пока говорить рано – сейчас Палата представителей будет изучать материалы, собирать доказательную базу и формировать обвинение.

Чтобы запущенная в США процедура импичмента президента Дональда Трампа завершилась его устранением с должности, Палате представителей придется достать веские доказательства.

Шансы довести импичмент Трампа до логического завершения оценил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, передает. «Обозреватель». Он также рассказал, какой линии поведения желательно придерживаться президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Белесков отметил, что о каких-то результатах пока говорить рано – сейчас Палата представителей будет изучать материалы, собирать доказательную базу и формировать обвинение.

"То есть сейчас все сводится к этому: удастся ли Палате представителей показать, что имело место нарушение американского закона и использование Трампом своей должности в личных целях", – уточнил он.

По его словам, многое зависит от стенограммы разговора Трампа с Владимиром Зеленским.

"Все зависит от коннотации тех или иных высказываний Трампа. То, что поднималась проблематика Байдена и его сына – это Трамп признал на прошлой неделе. Здесь важно, какие словесные формулировки использовались. Одно дело – если мягко в процессе разговора Трамп поднимает этот вопрос, раз или два. А другое дело – когда он значительную часть разговоры сводит к этому. И если действительно после анализа стенограммы возникнет впечатление, что с его стороны было давление, шантаж", – пояснил эксперт.

Кроме того, напомнил эксперт, Палата представителей хочет допросить представителя разведки, который и подал жалобу на "тревожное обещание" Трампа в разговоре с Зеленским.

"Как должен вести себя Зеленский? Нынешняя линия абсолютно правильно выбрана – сдержанность, отсутствие радикальных публичных заявлений, нежелание подыгрывать как республиканцам, так и демократам в их противостоянии. Если эта линия сохранится – думаю, мы пройдем эту ситуацию без каких-либо потерь", – резюмировал Белесков.