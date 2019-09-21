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"Бог запрещает не заниматься творчеством": Вакарчук объяснил выступление на концерте в Минске

15:00, 21 сентября 2019
Политика
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Певец уверяет, что за выступление на этом концерте денег он не получил / фото УНИАН

Об этом пишет Радио Свобода.

Читайте такжеЗанятия йогой и "воспитание" кота: Вакарчук показал, чем занимается в своем загородном доме (видео)«Конституция Украины разрешает народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», – отметил народный депутат.

По словам Вакарчука, его выступление на этом концерте является неоплаченным. «Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат», – пояснил он.

Святослав Вакарчук также отметил, что участие «Океана Эльзы» на концерте в Минске было согласовано еще до того, как он пошел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, «на самом деле было очень мало».

«Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы, и вы увидите это», – подчеркнул Вакарчук.

Как ранее сообщал УНИАН, Вакарчук ушел с вечернего заседания Верховной Рады, чтобы выступить на концерте в Минске.

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Теги: #Океан Ельзи#Святослав Вакарчук