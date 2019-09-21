Вакарчук сбежал с вечернего заседания Рады на свой концерт в Минске

Отметим, утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента, однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске.

Вечером 20 сентября легендарная украинская группа "Океан Ельзы" выступила в "Минск-Арене". Начало концерта задержали на 35 минут, хотя ее фронтмен-народній депутат Святослав Вакарчук сбежал с вечернего заседания Верховной рады в Киеве.

Как пишет "Комсомольская правда", на стадионе собралось 15 тысяч зрителей, в том числе много россиян-поклонников группы, которые не могут посетить ее концерты в России. Многие девушки пришли в вышиванках, волосы украсили веночками, а в руках держали сине-желтые хризантемы. Несколько парней укрылись украинским флагом.

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После хита "Майже весна" Вакарчук исполнил пару свежих композиций. И рассказал, что скоро выйдет десятый альбом группы. Также он посвятил песню "Коли тобi важко" вернувшимся в Украину политзаключенным.

Также группа исполнила "Ти казала", "Коко Шанель", "Стрiляй". А дальше Святослав посвятил трогательную песню "Мить" украинцам, которые воюют на Донбассе. В глазах артиста заблестели слезы - в зале плакали девушки.

Также была исполнена песня "Без бою". После завершения концерта музыканты еще два раза выходили на бис.

Отметим, утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента, однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. В этот день Рада рассматривала законы по обороне и армии.

Ранее в комментарии "Радио Свобода" Вакарчук заявил, что не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы".