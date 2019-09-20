Стефанчук: депутаты уже нашли недостатки в бюджете на 2020 год

Он отметил, что это только первый вариант документа.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты уже нашли некоторые недостатки в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом он рассказал в Верховной Раде, пишет ТСН.

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По словам Стефанчука, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".

"Мы уже видим там много недостатков, мы будем об этом говорить. Соотношение минимальной заработной платы, минимального потребительского уровня - это все вызывает вопросы. Вопрос в том, почему не выделены те отрасли, по которым мы хотим видеть определенный рост. Поэтому сегодня мы проведем дискуссию. Я думаю, что после нее мы вместе поработаем над этим документом. Но еще раз говорю, это только первый вариант", - уточнил он.

Напомним, ранее Разумков заявил, что проект государственного бюджета на 2020 год будет представлен в парламенте в пятницу 20 сентября. Его представит министр финансов Оксана Маркарова.