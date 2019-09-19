В МИД РФ заявили, что будут прерывать речи любых делегаций об аннексии Крыма на совещании ОБСЕ

17 сентября делегация Украины покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о «российском Крыме».

В МИД РФ заявляют, что оставляют за собой право прерывать речи членов любых делегаций на совещании ОБСЕ относительно прав человека, которые говорят об аннексии Крыма.

Как сообщили УНИАН в российском внешнеполитическом ведомстве, об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

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По его словам, российская сторона рассчитывает, что на Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения представителям российского гражданского общества, которые аккредитованы на мероприятие в соответствии с правилами, будет предоставлено слово.

«Мы переговорили с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), объяснили ситуацию, сказали, что считаем недопустимыми попытки лишать слова тех, кто аккредитован на это мероприятие в соответствии с правилами и процедурами и записался на выступление. Тем более абсурдно лишать слова на сессии, посвященной свободе выражения мнения», - сказал Лукьянцев.

«Мы также сказали, что если будут продолжаться попытки лишать слова представителей нашего гражданского общества и другие провокации, то мы оставляем за собой право прерывать любые делегации и НПО, которые будут говорить о якобы аннексии и оккупации Крыма, поскольку мы усматриваем в этом покушение на территориальную целостность нашей страны», - заявил он.

При это Лукьянцев добавил, что РФ получал заверения, что всем представителям «российского гражданского общества», которые аккредитованы на мероприятие и выступают от своей организации, несмотря на все попытки их прервать, будет предоставлено слово.

«В целом, я не могу сказать, что обстановка на совещании улучшилась по сравнению с прошлым годом. Обстановка не улучшается, а временами только ухудшается. Очень много обвинений, критики, политизации, взаимных обвинений, попытки навесить ярлыки. Какой-то попытки услышать друг друга и прислушаться, найти какие-то точки соприкосновения почти не просматриваются», - заявил российский дипломат.

Как сообщал УНИАН, в Варшаве 16-27 сентября проходит Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в области прав человека и основных свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

17 сентября делегация Украины покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о «российском Крыме».

До этого главный редактор изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым «российским». После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

17 сентября постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ по имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении из-за отсутствия реакции на пропаганду контролируемыми Россией организациями утверждения о принадлежности оккупированного Крыма России.