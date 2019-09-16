Разумков надеется уже на этой неделе увидеть полный перечень кандидатур в ЦИК

Сейчас, отмечает Дмитрий Разумков, политсилы предоставляют свои предложения по кандидатурам.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется уже на этой неделе увидеть полный перечень кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Отвечая на вопрос, когда ЦИК получит свой новый состав, председатель ВР отметил: "Насколько мне известно, сегодня различные политические силы... предоставляют свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур Верховной Раде Украины. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень тех лиц, которые будут предложены парламентом до будущего состава Центральной избирательной комиссии. И парламент будет определяться с этими кандидатурами, и, я надеюсь, поддержит их".

Так, спикер призвал дождаться того, что будет предложено президенту по персоналиям, и что президент предложит парламенту.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (№ 2127).