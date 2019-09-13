Арахамия рассказал, когда Рада рассмотрит "бан" Ирины Геращенко

Есть много важных для страны вопросов, чем «вопрос одного человека», заявляет Арахамия.

Рассмотрение рекомендации регламентного комитета о лишении права сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко посещать 5 пленарных заседаний Верховной Рады «несвоевременно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

На вопрос, когда будет рассматриваться рекомендация Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, Арахамия ответил: «Когда у нас будет время на это. Сейчас не время, потому что есть много вопросов, которые гораздо важнее для страны, чем вопрос одного человека».

На уточнение, какова вероятность рассмотрения этого вопроса в сессионном зале, Арахамия ответил: «Возможно, в очереди где-то полежит. Там большая очередь законопроектов, которые нужно рассматривать».

По словам Арахамии, он считал, что «Геращенко изменит свое мнение» и скажет: «Ребята, извините», но она этого не сделала.

Как сказал Арахамия, если бы такое извинение было, то не нужно было бы ситуацию выносить на огласку всего общества, потому что «внутренние драки прикольно смотреть», но в обществе много важных вопросов, которые необходимо решать.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября в Верховной Раде возник спор с участием председателя парламента Дмитрия Разумкова, сопредседателя фракции «ЕС» Геращенко и членов этой фракции. При рассмотрении законопроекта о внесении изменений в регламент ВР Геращенко обвинила партию «Слуга народа» в «захвате» парламента. По ее словам, 5 лет назад «зелёные человечки захватили Крым, сейчас «зелёные» человечки захватывают парламент».

Разумков прервал Геращенко и отметил, что не стоит сравнивать депутатов с тем, что происходило в 2014 году, и подчеркнул, что это недопустимо.

В ответ депутаты, по крайней мере, от «Слуги народа», начали громко аплодировать и не прекращали этого делать, пока Геращенко стояла за трибуной.

В свою очередь депутаты от «ЕС» подошли к трибуне, окружили, а экс-президент Украины, народный депутат от «ЕС» Петр Порошенко призвал Разумкова включить микрофон Геращенко и предоставить возможность завершить выступление.

Разумков предоставил ей слово. Геращенко продолжила выступление тем, что в сессионном зале «мы видим, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АР Крым».

Депутаты снова начали аплодировать, а Геращенко призвала Разумкова «успокоить свой югенд здесь и не давать права перекрикивать оппозицию».

После этого в сессионном зале начали раздаваться крики «Позор!».

«Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на галерку. Затем ее захлопывают и перекрикивают. И дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов относительно законодательной инициативы, его уже выполняют», - сказала Геращенко.

12 сентября Регламентный комитет принял решение рекомендовать парламенту лишить Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это решение проголосовали шесть членов комитета - депутаты от «Слуги народа». Пятеро членов комитета проголосовали против.