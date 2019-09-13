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"Меня пригласили": Зеленский уверен, что в сентябре встретится с Трампом

10:55, 13 сентября 2019
Политика
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Зеленский намерен встретиться с Трампом в США / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

«Я уверен, что у нас получится (провести встречу – УНИАН), поскольку меня пригласили. Согласовывают наши дипломатические советники и министры сейчас дату. В любом случае, эта встреча будет до Нью-Йорка (посещение Зеленским Генассамблеи ООН – УНИАН) в Вашингтоне (в Белом доме – УНИАН) или после Нью-Йорка в Вашингтоне. Эта встреча, я уверен, будет в ближайшее время – тоже в сентябре», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

12 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Трамп и Зеленский должны встретиться на полях Генассамблеи ООН.

Тейлор также добавил, что дата проведения полноценной встречи президентов Украины и США в Белом доме еще не определена.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Зеленский