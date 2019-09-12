Зеленский едет в Раду - нардеп

По словам депутата, в парламенте усилена охрана из-за приезда гаранта.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается приехать в Верховную Раду, чтобы призвать депутатов проголосовать за отставку членов ЦИК.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский. Будет призывать отправить ЦИК в отставку", - говорится в его сообщении.

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Ранее председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 12 сентября, Верховная Рада не будет рассматривать вопрос прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

12 сентября стало известно, что в ВР зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (№ 2127), в котором указано, что парламент, учитывая "мотивированное представление президента Украины", досрочно прекращает полномочия всего состава ЦИК.

В проекте постановления предусмотрено освободить от должностей членов ЦИК Аллу Басаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяну Юзькову.