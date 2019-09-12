МИД вызвало посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

Чешский дипломат отверг любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье.

Из-за встречи президента Чехии Милоша Земана с делегацией, которая якобы представляет интересы русинов Закарпатья, в МИД Украины был приглашен посол Чехии в Украине Радека Матулу для получения разъяснений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии о русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - отметила пресс-секретарь МИД Украины.

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"В МИД Украины и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавила она.

Напомним, ранее Радио Прага сообщило, что президент Чехии Милош Земан принял делегацию, которая якобы представляет интересы русинов Закарпатья. По данным издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельной и статуса автономии для своей территории.