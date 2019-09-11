Президент Чехии обсудил с русинами Закарпатья «признание их автономии в составе Украины»

Посол Украины в Чехии заявил, что «русинский вопрос» – это политический проект, который финансируется Кремлем для дестабилизации Закарпатья.

Президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял делегацию из семи человек, которые, по их утверждению «представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины».

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Как сообщает «Радио Прага», ссылаясь на издание Deník N, прием был символически приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора 10 сентября 1919 года. Это международное соглашение подтверждало присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси – исторического региона Закарпаться, в котором проживают русины.

По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории. Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Но подчеркнул, что изменение системы централизации – исключительно внутреннее дело Украины.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что активисты, выступающие от имени русинов, «занимаются не только своей культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией нашей страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России».

«Русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье», – заявил дипломат.

При этом глава украинского диппредставительства отказался комментировать факт встречи с русинской делегацией президента Чехии.

Отмечается, что в составе делегации, прибывшей в Прагу, был священник Дмитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины. СМИ сообщали, что деятельность Дмитрия Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации в Закарпатье.

Кроме него, на встречу приехали Мыхайло Тяско и Васил Джуган – предприниматели, давно проживающие в Чехии и поддерживающие тесные контакты с президентом страны. Оба бизнесмена входили в предвыборный штаб Милоша Земана и сопровождали его в поездке в Россию.

Пресс-секретарь президента Земана Иржи Овчачек прокомментировал итоги встречи: «Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова – лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которое они предполагают, – целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс господин президент ни в коем случае не будет вмешиваться».

Президент Чехии Милош Земан известен своими скандальными заявлениями и пророссийской позицией. В июне он призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Россия оккупировала Крым.

Внешнеполитический курс Чехии, при этом, определяется не президентом, а правительством страны.