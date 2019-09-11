Рада сделала шаг к сокращению финансирования партий за счет бюджета

Документом также запускается реформа НАПК.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 283 народных депутата из 396, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом в законе "О политических партиях в Украине" предлагается установить, что политическая партия имеет право на получение государственного финансирования ее уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5% (сейчас - не менее 2%) голосов избирателей от общего числа голосов избирателей, поданных за все избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Кроме того, как пояснил, представляя документ, представитель президента в Конституционном суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, законопроектом предлагается создать правовые основы для "перезагрузки" НАПК.

"Президент Зеленский предлагает изменить порядок формирования Агентства, определить единоличную ответственность его главы, который будет избираться конкурсной комиссией при участии международных экспертов, и будет утверждаться Кабинетом министров Украины. Именно на главу Национального антикоррупционного агентства будет возложена персональная ответственность за борьбу с коррупцией", - сказал он и добавил, что законопроектом также предлагаются и другие изменения для совершенствования законодательства в этой сфере.

Так, законопроектом в законе "О предотвращении коррупции" предлагается установить, что руководство деятельностью НАПК осуществляет его глава, который назначается на должность и увольняется с должности Кабинетом министров в порядке, определенном этим законом.

Главой Нацагентства может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, который имеет высшее образование, владеет государственным языком, является добропорядочным и компетентным, способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья исполнять соответствующие служебные обязанности.

На должность главы НАПК, а также его заместителя не может быть назначено лицо, которое, в частности, привлекалось на основании обвинительного приговора, вступившего в законную силу, к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления или на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

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Глава Национального агентства назначается сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд. Полномочия главы НАПК прекращаются правительством досрочно в случае, в частности, назначения или избрания на другую должность с его согласия; достижения 65 лет.

Полномочия главы НАПК прекращаются в связи с окончанием срока его полномочий.

Также устанавливается, что глава Национального агентства может иметь трех заместителей, которых он назначает на должность и увольняет с должности.

Глава НАПК назначается согласно результатов открытого конкурсного отбора.

Организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия по отбору на должность главы Национального агентства. В состав комиссии входят три человека, определенные Кабинетом министров; три лица, определенные правительством на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Глава Нацагентства, в частности, организует и контролирует работу ведомства, несет персональную ответственность за законность, прозрачность и эффективность деятельности НАПК, отчитывается о работе; назначает на должности и увольняет от должностей работников; распределяет обязанности между заместителями главы НАПК.