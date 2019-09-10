Харьковский суд признал противоправным возврат проспекта имени Жукова

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня объявления.

Харьковский окружной административный суд рассмотрел иск ряда граждан и организаций о признании незаконным решения горсовета, которым проспекту Григоренко вернули имя Жукова.

Решение суда в составе председательствующего Александра Титова от 5 сентября 2019 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Media Port.

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«Административный иск ОСОБА_1, ОСОБА_2, Харьковской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», Народного депутата Украины ОСОБА_3, Политической партии «Демократическая топор», Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» к Харьковскому городскому совету, третьи лица — Харьковская областная государственная администрация, Украинский институт национальной памяти о признании противоправным и отмене решения — удовлетворить.

Признать противоправным и отменить Решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 года №1667/19 «О рассмотрение электронной петиции», — говорится в решении.

Оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня объявления.

Вернуть декоммунизированное название проспекта Григоренко — пр. Жукова — идея Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который ссылался на соответствующую петицию на сайте горсовета, мнение ветеранских организаций и жителей домов на проспекте.

Украинский институт национальной памяти заявил о незаконности возвращения старого названия.

Возвращение названия в решении горсовета обосновывалось тем, что «жизнь и деятельность Жукова Г. К. связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во время Второй мировой войны 1939-1945 гг». Этим же решением депутаты горсовета назвали улицей Петра Григоренко участок от улицы Рымарской к улице Клочковской.

Ряд граждан, политических и других организаций обжаловали решение. Суд объединил иски и рассматривал их при отсутствии участников дела, на основании исков и письменных объяснений.