ВР начала рассмотрение законопроекта об импичменте президента (видео)

Стефанчук отметил, что внесение президентом указанного законопроекта - это одно из обязательств перед избирателями.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта об импичменте президента.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук отметил, что внесение президентом указанного законопроекта - это одно из обязательств перед избирателями.

Стефанчук подчеркнул, что таким образом президент Владимир Зеленский «демонстрирует верность своим словам и то, что он готов получить такие же равные условия по привлечению президента как института к ответственности в порядке, который определен в законе».

Читайте такжеРада сегодня рассмотрит законопроект об импичменте (прямая трансляция)

Стефанчук напомнил, что народные депутаты Украины уже проголосовали за изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как неотложный проект закона № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Инициатором законопроекта является президент Украины Зеленский.

Законопроектом предусматривается возможность устранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им «государственной измены или иного преступления».

6 сентября Комитет ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять сразу в первом чтении и в целом как закон законопроект об импичменте.