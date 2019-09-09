Гюндуз Мамедов: Сообщено подозрение организатору «выборов» и «референдума» в Крыму

В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы «Избирательной комиссии Республики Крым» будет направлен в суд.

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении лицу, принимавшему участие в организации и проведении «референдума» и «выборов» на территории временно оккупированного полуострова.

Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Крыма.

8 сентября 2019 года на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационного «Государственного совета Республики Крым» и «местных советов».

«Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместительнице сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы «Избирательной комиссии Республики Крым» будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования», - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Проведение незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марта 2014 года вошла в состав незаконно созданной «Избирательной комиссии Республики Крым», где принимала участие в подготовке и проведении незаконного «референдума», осознавая незаконность оккупации полуострова и попытки страны-агрессора ее легитимизировать за счет таких выборов.

9 сентября 2019 года прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти.