Самолет с политзаключенными уже на территории Украины (карта)

В самолете находятся освобожденные Россией пленные.

По сообщениям СМИ, самолет с пленниками Кремля уже на территории Украины.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТСН.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряков и 11 политзаключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченка, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которые Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».