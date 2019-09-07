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Самолет с политзаключенными уже на территории Украины (карта)

13:20, 07 сентября 2019
Политика
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Ожидается прибытие борта с украинцами / flickr.com, sigmama

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТСН.

ТСН

Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряков и 11 политзаключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченка, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которые Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Украина#Россия#обмен пленными