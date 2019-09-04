РосСМИ назвали новую дату начала обмена пленными между РФ и Украиной

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен пленными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

По информации росСМИ, процесс обмена пленными между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на два дипломатических источника.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сказал источник СМИ.

Читайте такжеНа данный момент в СИЗО "Лефортово" удерживается 24 военнопленных моряка и как минимум 8 политзаключённых

Тем временем, другой диписточник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер. "Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен пленными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал: "Факт станет известным".

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в офисе.

При этом адвокат Рыбин ранее высказывал предположение, что обмен может состояться 3 сентября.