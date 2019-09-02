Зеленский поздравил первоклашек с Днем знаний

Президент посоветовал первоклассникам не списывать и быть самостоятельными.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первоклассников с Днем знаний.

Приветствия он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни», - написал Зеленский.

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Также президент дал несколько советов школьникам: «Не менторских, а сугубо человеческих: никогда не думайте: «Это мне в жизни вообще не понадобится». Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не списывайте. Будьте самостоятельными. Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали «домашку». Будьте личностями. Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле. Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями. Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью. И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы окончите школу, в аттестате не будет строки «Порядочность и человечность». Но я верю, что у каждого из вас по этому «предмету» будет твердая 12-а!», - говорится в заметке.

«С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди Елена пришли на торжественное празднование 1 сентября в Новопечерскую школу своего сына.