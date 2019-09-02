Газету "Сегодня" закрывают

В Украине перестанут печатать популярную газету, которая выходила с 1997 года.

"Медиа Группа Украина", которая входит в холдинг СКМ Рината Ахметова, решила приостановить издание ежедневной общественно-политической газеты "Сегодня".

Как сообщает пресс-служба компании, 27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты.

При этом в медиахолдинге уверяют, что продолжат предоставлять информацию на сайте и в теленовостях.

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Компания аргументировала свое решение тем, что мировой медиарынок развивается и глобально движется в сторону цифровых масс-медиа.

"В Украине эти процессы сопровождают наши локальные особенности: система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в валютном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится", - отметил директор "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.

Генеральный директор "Сегодня Мультимедиа" Андрей Романенко добавляет, что за последние 9 лет средненедельный охват газет снизился на 52%. В то же время охват Internet вырос на 60%.

Газета "Сегодня" издавалась в Украине ежедневно с 1997 года.

Напомним, 12 октября 2018 года близкий к Медведчуку бизнесмен Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО Новости 24 часа) с оценкой 41−42 миллиона гривень. В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украины, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.