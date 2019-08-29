"Слуга народа" намерена ликвидировать ряд министерств: стало известно, каких именно

Планируется ликвидировать, в частности, Минэкологии и Министерство по вопросам оккупированных территорий, а также Министерство агрополитики.

Министерство экологии и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины будут упрощены в новом парламенте.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

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"Не будет Министерства экологии и Министерства временно оккупированных территорий. Минэкологии будет называться "Министерством энергетики и экологии", а функции МинВОТ будут переданы профильным министерствам, и у каждого министра будет заместитель по этим вопросам", - сказал Горбенко.

Он уточнил, что названия министерств и должностей будут уточнены.

"Вероятнее всего, это будет называться "заместитель министра по вопросам реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма", - отметил депутат.

Горбенко добавил, что в новом правительстве будет вице-премьер-министр, который будет отвечать за вопросы Донбасса и Крыма.

Другой представитель "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, в свою очередь, предположил, что не будет также Министерства аграрной политики.

Справка УНИАН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины было создано в 2016 году. Ведомство осуществляет формирование и реализацию государственной политики по вопросам АР Крым, города Севастополя и отдельных районов Луганской и Донецкой областей, где органы власти временно не исполняют свои полномочия.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины основано в 2010 году на замену Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в эфире одного из телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман выразил мнение, что для оптимизации работы всего правительства нужно сократить количество министерств с 19 до 12.