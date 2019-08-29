цей матеріал доступний українською

Правительство Гройсмана сложило полномочия перед Радой

14:00, 29 августа 2019
Политика
114 0
Владимир Гройсман / REUTERS

Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Читайте такжеКандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра внесли в Раду

«Согласно Конституции Украины, я как премьер-министр Украины, так и мое правительство, складываем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой. Сегодня с этой трибуны я делаю заявление о сложении этих полномочий», - сказал он.

Также премьер пожелал Раде нового созыва успехов и чувство постоянной ответственности.

«В этом зале сконцентрировано большинство, которое способно делать новые, быстрые и необходимые изменения», - сказал он.

Председательствующий на заседании Рады Дмитрий Разумков отметил, что сложивший полномочия перед новоизбранным парламентом Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности до начала работы нового Кабмина.

Как сообщал УНИАН, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман при помощи видео простился с занимаемой должностью. Гройсман, в частности, пообещал, что на этом его «служение Украине не закончится».

Своему же преемнику на посту Гройсман пожелал силы, терпения и успеха.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рада#Гройсман#Кабмин