Правительство Гройсмана сложило полномочия перед Радой

Соответствующее заявление Владимир Гройсман сделал с трибуны парламента.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о сложении полномочий Кабинета министров Украины перед Верховной Радой нового созыва.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Читайте такжеКандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра внесли в Раду

«Согласно Конституции Украины, я как премьер-министр Украины, так и мое правительство, складываем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой. Сегодня с этой трибуны я делаю заявление о сложении этих полномочий», - сказал он.

Также премьер пожелал Раде нового созыва успехов и чувство постоянной ответственности.

«В этом зале сконцентрировано большинство, которое способно делать новые, быстрые и необходимые изменения», - сказал он.

Председательствующий на заседании Рады Дмитрий Разумков отметил, что сложивший полномочия перед новоизбранным парламентом Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности до начала работы нового Кабмина.

Как сообщал УНИАН, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман при помощи видео простился с занимаемой должностью. Гройсман, в частности, пообещал, что на этом его «служение Украине не закончится».

Своему же преемнику на посту Гройсман пожелал силы, терпения и успеха.