Гройсман попрощался с должностью премьера и пожелал успеха преемнику (видео)

Гройсман пообещал, что его "служение Украине не закончится сегодня".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попрощался с занимаемой должностью.

Соответствующее видео Гройсман опубликовал в Facebook.

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«Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это очень непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха» - сказал он.

«С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну которая и стабильная, и развивается», - заверил Гройсман.

Также он пообещал, что его «служение Украине не закончится сегодня».

«Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду брать на себя ту роль, которая будет нужна, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на должность премьер-министра Алексея Гончарука.