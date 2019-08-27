В Аппарате ВР не исключают вмешательства "посторонних лиц" в работу системы для голосования

Первый заместитель руководителя Аппарата парламента, управляющий делами Петр Боднар сообщил, что правоохранители сегодня разрешили провести частичную проверку работы системы «Рада».

В Аппарате Верховной Рады не исключают возможности вмешательства «посторонних лиц» в работу системы для голосования «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады, управляющий делами Петр Боднар сказал на заседании Подготовительной депутатской группы.

Читайте такжеПартия Порошенко предложила свою кандидатуру на должность вице-спикера Рады

Он отметил, что сегодня утром правоохранители разрешили провести частичную проверку работы системы «Рада». При этом Боднар добавил, что были ограничения. В частности, были изъяты все карточки для голосования, а для проверки было предоставлено всего 15 карточек, то есть проведение выборочное тестирование системы «Рада».

Боднар также отметил, что правоохранители запретили «тестировать сервисную кнопку, хотя она является неотъемлемой частью пульта для голосования».

Он отметил, что весь процесс тестирования системы проводился «под наблюдением и в присутствии сотрудников СБУ и ГБР».

Боднар добавил, что разработчик программного обеспечения системы для голосования не участвовал в проверке из-за присутствия посторонних лиц.

«И в соответствии с выводами проверки в той части, в которой ее разрешили провести следственные органы, программа «Технический комплекс» системы «Рада-3» и другие технические комплексы, которые задействованы в обеспечении сопровождения пленарных заседаний, готовы к сопровождению пленарных заседаний ВР в соответствии с нормами регламента. Однако, учитывая то, что центр управления находился под контролем посторонних лиц, я не могу гарантировать отсутствие их вмешательства в эту систему», - подчеркнул Боднар.

В то же время новоизбранный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко подчеркивала необходимость пригласить завтра представителей силовых структур на заседание Подготовительной депутатской группы, чтобы заслушать информацию по поводу проверки системы «Рада».

В ответ руководитель группы, новоизбранный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что сегодня состоялось частичное тестирование системы.

«Я думаю, что будет возможность у будущих народных депутатов также провести это тестирование до начала работы ВР IX созыва, и будем надеяться, что система будет работать», - подчеркнул он.

При этом Разумков добавил, что система работает.

«А если мы говорим о сенсорной кнопке как неотъемлемой части, то теоретически - да, но давайте будем искренни, что даже организация, которая ее устанавливала, не несет ответственность за её работу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 августа, на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 23 августа следователи СБУ и ГБР «заблокировали» работу компьютерного центра парламента.

Кроме того, он сообщил, что руководитель Аппарата ВР получил от ГБР письмо, в котором сообщается о расследовании производства по статье 363 Уголовного кодекса Украины «по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины».

Также сегодня, 27 августа, Парубий заявил, что сотрудники СБУ и ГБР вновь заблокировали работу компьютерного центра.

Позже первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что это он обратился в правоохранительные органы по поводу сенсорной кнопки в парламенте. По словам Слышинского, еще при тестировании сенсорной кнопки в 2013 году было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования.

Он отметил, что введение сенсорной системы для голосования исключительно сенсорной клавишей противоречит законодательству, техническим нормам и Регламенту ВР. Также Слышинский подчеркнул, что ресурс системы «Рада-3» был исчерпан еще в 2012 году, а сенсорной клавиши - более 11 лет.

В свою очередь директор ГБР Роман Труба заявил, что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, ведь её функционирование не предусмотрено законом о Регламенте Верховной Рады.