Трамп выступил за возвращение России в состав G8 (видео)

Трамп подчеркнул, что одобрит, «если кто-то предложит вернуть Россию» в группу Большой восьмерки.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россию следует вернуть в G8, откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Hill, об этом Трамп сказал журналистам во вторник во время встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии.

"Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Я думаю, что куда более уместно было бы иметь Россию (в" Большой восьмерке" - ред.)," - сказал президент США.

Он добавил, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Читайте такжеТрамп подтвердил желание купить Гренландию

Трамп сказал, что безусловно поддержал бы предложение о том, чтобы вернуть президента Путина к переговорам G7.

Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств G8 через аннексию украинского Крыма в 2014 году.

Трамп делал подобные замечания перед последним саммитом G7, заявив журналистам в июне прошлого года, что Россия должна участвовать в переговорах.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", - сказал тогда Трамп.

"Они должны позволить России вернуться, потому что мы должны иметь Россию за столом переговоров", - говорил тогда президент США.

Заявление Трампа во вторник прозвучало за несколько дней до того, как он отправится во Францию ​​на ежегодную встречу G7, на которой также будут лидеры Франции, Италии, Канады, Великобритании, Японии и Германии.