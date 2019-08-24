День независимости Украины: история праздника и программа мероприятий (видео)

Главные празднования пройдут на Софийской площади, Майдане Незалежности 23 и 24 августа.

24 августа 2017 года, украинцы празднуют 26-ю годовщину независимости нашей страны.

История праздника

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года - в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении О Дне провозглашения независимости Украины было написано следующее:

"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Однако позже эту дату перенесли на 24 августа. Именно 24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 год. С этого дня история Украины изменилась навсегда.

Считать День независимости официальным государственным праздником стали, начиная с 1992 года. Основной закон нашего государства - Конституцию Украины - приняли 28 июня 1996 года.

Программа мероприятий на День независимости

Так, 24 августа торжественные мероприятия с участием руководства государства и города пройдут на Майдане Незалежности и на аллее Героев Небесной сотни с 9.30 до 11.00.

рамках празднований уже открылась тематическая выставка цветов на территории Печерского ландшафтного парка, которая продлится до 15 сентября, а также фотовыставка «Украина моя» в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость», которая будет действовать до 31 августа.

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Главные празднования пройдут на Софийской площади, Майдане Незалежности 23 и 24 августа.

Так, 23 августа состоится церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади (09.00), а вечером - художественный проект «Тебе, Независимая Отчизна» (18.00).

В этот день также церемонии поднятия государственного флага пройдут в районах города и возле Киевской горгосадминистрации (10.00). Праздничные тематические концерты пройдут в парках им. Шевченко, «Победа» и Голосеевском.

Также 23 августа возле здания КГГА состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве.

Возле Стеллы Победы 23 августа состоится открытие выставки ретроавтомобилей, а также предусмотрено провести соревнования на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины. Выставка продлится до 25 августа включительно.

24 августа торжественные мероприятия с участием руководства государства и города пройдут на Майдане Незалежности и на аллее Героев Небесной сотни (09.30-11.00). Предусмотрено возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции. В 13.00 возле здания КГГА начнется праздничный концерт по случаю 28-й годовщины независимости Украины, после которого проведут фестиваль этнических общин «Этнический веночек» (16.00-19.30).

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На Крещатике также состоятся: акция «Украина единая» Киевского городского автоклуба (от ул. Б.Хмельницкого до бульв. Т. Шевченко, 15.00-22.00) уличный социальный фестиваль «Карта мечты-2019» (от Прорезной до здания Главпочтамта, 13.00-17.00).

Состоится в этот день массовый «Забег в вышиванках» (Русановская набережная - Княжий затон, 09.00-13.00).

Среди других мер, в частности, парусная регата на Днепре (6-й причал Киевского речного вокзала); на Певческом поле художественный проект «Моя Независимость», праздничная концертная программа на Контрактовой площади.

Предусмотрены тематические мероприятия в районах города, в частности это художественные и просветительские мероприятия, которые продлятся до конца августа и в сентябре.

В рамках празднования годовщины Независимости Украины 28 августа планируется провести мероприятие, посвященное памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость страны - 10.00-12.00 по адресу Воздухофлотский проспект, 25, а также 16.00-17.00 на Михайловской площади.

Как сообщал УНИАН, 9 июля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины в этом году государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие Зеленский и руководство государства.