Зеленский поговорил с Туском о невозможности возвращения РФ в G7

Президент Украины подчеркнул, что Россия устранить причины своего исключения, которые касаются прекращения оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского Совета Дональдом Туском призвал Евросоюз проявить решительную позицию относительно невозможности возвращения Российской Федерации в "Большую семерку".

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что возвращение России в "Группу семи" невозможно без устранения причин, по которым Россия в свое время была исключена, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Туск поддержал беспокойство Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения РФ в G7 и заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной.

Также он пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции.

Пресс-служба президента также сообщила, что Зеленский 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую в настоящее время входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал возвращение России в группу.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен только после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении к этому формату преждевременно.