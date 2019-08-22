цей матеріал доступний українською

Зеленский поговорил с Туском о невозможности возвращения РФ в G7

23:29, 22 августа 2019
Политика
303 0
Владимир Зеленский и Дональд Туск / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского Совета Дональдом Туском призвал Евросоюз проявить решительную позицию относительно невозможности возвращения Российской Федерации в "Большую семерку".

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что возвращение России в "Группу семи" невозможно без устранения причин, по которым Россия в свое время была исключена, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Туск поддержал беспокойство Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения РФ в G7 и заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной.

Также он пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции.

Пресс-служба президента также сообщила, что Зеленский 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.

Читайте такжеЗеленский прокомментировал возможность восстановления членства РФ в G8

Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую в настоящее время входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал возвращение России в группу.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен только после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении к этому формату преждевременно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угроза возвращения России в G7
Теги: #Туск#Евросоюз#Большая семерка