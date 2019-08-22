Украина и Россия обменяются пленными в формате "33 на 33" – СМИ

Киев и Москва близки к окончательной договоренности по обмену задержанными.

Украина и Российская Федерация достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

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По информации собеседника, знакомого с ходом переговоров, украинская и российские стороны готовятся к обмену по указанной формуле, при этом главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского в данном списке нет.

Передача России Вышинского, как отметил собеседник издания, будет проходить по особой схеме. По словам второго источника, для Москвы важен сам факт возвращения Вышинского, а не его обмен. Будет ли освобожден украинский режиссер Олег Сенцов, неизвестно.

Отмечается также, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уже прибыла в Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле подтвердили контакты по поводу обмена удерживаемыми лицами с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.