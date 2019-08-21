Эксперт рассказал, кто и за что может посадить Порошенко

По информации экс-нардепа Александра Дония, Порошенко "нагрел" себе миллиардов больше, чем его предшественник Янукович.

Нельзя с точностью сказать, сколько миллиардов долларов "нагрел" предыдущий президент Украины Петр Порошенко за время своей каденции, отметил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

"Можем только подозревать. По отрывками информации, это колоссальные суммы, это больше, чем получил Янукович за время пребывания у власти. Речь идет об ужасных злоупотреблениях. Соответственно, эти деньги могут бросаться на воздействие. Что, в принципе, и делалось", – рассказал эксперт во время чата на Главреде, отвечая на вопрос, в каких структурах еще остаются "щупальца" Порошенко.

Он высказал надежду, что когда-нибудь дело всё-таки дойдет до тщательной проверки активов бывшего президента: "Скажем, до того, какие заоблачные средства были брошены на официально не порошенковский канал "Прямой". Но кто-то же его финансировал… Откуда-то же появилась информация о заоблачных гонорарах Ганапольского и Киселева. Откуда шли деньги на эти гонорары? Откуда брали эти деньги люди из окружения Порошенко? Эту цепочку нужно распутывать".

Подобных эпизодов очень много, констатировал экс-нардеп.

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"Есть огромное количество людей на ставках, которые делали раскол в украинском обществе и сеяли язык вражды. Они до сих пор остаются. И средства Порошенко продолжают выполнять свою злую функцию. Кадры, которые расставил Порошенко, много где остаются на своих должностях. Конечно, всегда есть "флюгера" в исполнительной власти, которые переориентируются на новую власть. Но средства, которые есть у Порошенко и его друзей, условных Кононенко – просто гигантские. И влияние этих средств еще долго будет уничтожать Украину изнутри, гниение будет продолжаться. Хотя, конечно, оно связано не только с Порошенко", – считает Доний.

В любом случае, этот фактор разрушительных средств сохраняться, уверен он.

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По его словам, доплаты от Порошенко депутатам от других фракций тоже вполне вероятны, то есть разложение Верховной Рады тоже является вероятным. Допускает эксперт и воздействие экс-главы государства на органы правосудия для того, чтобы не попасть за решетку.

"А Порошенко может попасть за решетку за очень многими пунктами. Дела против Порошенко, к сожалению, могут разваливаться или длиться вечно. Поэтому его негативное влияние будет очень длительным. Я считаю более вероятным судебное преследование Порошенко за рубежом. В частности, в Панаме вроде началось дело по Порошенко. Посмотрим… В конце концов, Лазаренко посадили в Америке, а Фирташа удерживают в Австрии по представлению США. Поэтому большая вероятность, что Порошенко посадят какие-то зарубежные органы. А до того он будет выполнять свою разрушительную функцию в Украине", – резюмировал Доний.