Украинский политзаключенный Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ" – адвокат
Украинский политзаключенный Николай Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Так объяснили повторное возвращение посылки его адвокату Алексею Барановскому.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Адвокат пояснил, что 29 июля Карпюку не выдали посылку от Барановского – якобы из-за перевеса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27 до 19 кг. Однако 19 августа она снова вернулась в связи с тем, что "адресат выбыл".
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По словам адвоката, Карпюк мог "выбыть" по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области.
Барановский не исключил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станслава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.