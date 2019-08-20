Украинский политзаключенный Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ" – адвокат

Именно так объяснили повторное возвращение посылки его адвокату Алексею Барановскому.

Украинский политзаключенный Николай Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Так объяснили повторное возвращение посылки его адвокату Алексею Барановскому.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Адвокат пояснил, что 29 июля Карпюку не выдали посылку от Барановского – якобы из-за перевеса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27 до 19 кг. Однако 19 августа она снова вернулась в связи с тем, что "адресат выбыл".

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По словам адвоката, Карпюк мог "выбыть" по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области.

Барановский не исключил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станслава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.