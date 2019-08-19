Зеленский поблагодарил Нетаньяху за поддержку территориальной целостности Украины

Президент Украины встретился с премьером Израиля в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы войны на Донбассе и выразил благодарность за поддержку территориальной целостности Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной с Нетаньяху пресс-конференции в Киеве.

«Мы подробно обсудили наши двусторонние отношения и пути их углубления. Мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья разбираются лучше других, – это вопрос войны и безопасности», - заявил Зеленский.

Президент выразил признательность Израилю за неизменную поддержку территориальной целостности и устойчивую позицию относительно войны на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ.

Напомним, Зеленский и Нетаньяху провели переговоры в Киеве.