ЕС разочарован фактическим провалом реформ в Украине - депутат

"Визит президента Польши Бронислава Коморовского в Киев не должен стать еще одним поводом выпросить у западных партнеров деньги и политическую поддержку. Давно пора показать и Варшаве, и другим столицам, что Украина способна сделать для самой себя и для Европы в целом", - так прокомментировал ожидания от приезда польского лидера сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Валерий Писаренко.

"Конечно, как президент нашего искреннего и последовательного союзника Коморовский в своем выступлении в Верховной Раде ожидаемо будет говорить какие-то приятные нашему слуху вещи. Но мы не должны себя обманывать. В ЕС крайне разочарованы фактическим провалом реформ и сохранением системной коррупции. Власть не оправдала ни ожиданий украинцев, ни западных партнеров. Не удивлюсь, если в дипломатической манере об этом скажет и польский лидер ", - отметил Писаренко.

Депутат обратил внимание на то, что отсутствие прогресса в развитии Украины создает в Евросоюзе ощущение усталости от страны, которая просит много помощи, но чья власть не демонстрирует способность эту поддержку эффективно использовать.