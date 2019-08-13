У Зеленского прокомментировали увольнение Бессмертного

Об увольнении Безсмертного говорится в указе президента, опубликованном 13 августа.

В Офисе президента прокомментировали увольнении Романа Бессмертного с должности представителя Украины на переговорах в Минске.

Читайте такжеБессмертный узнал о своем увольнении из СМИ

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме", - говорится в комментарии ОП изданию "Украинская правда".

"Под его (Кучмы - Ред.) руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет эффективно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - добавили в Офисе Зеленского.

В ОП не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.

Как сообщал УНИАН, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.