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У Зеленского прокомментировали увольнение Бессмертного

18:27, 13 августа 2019
Политика
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Безсмертный не будет представлять Украину на переговорах в Минске / фото УНИАН

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"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме", - говорится в комментарии ОП изданию "Украинская правда".

"Под его (Кучмы - Ред.) руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет эффективно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - добавили в Офисе Зеленского.

В ОП не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.

Как сообщал УНИАН, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Теги: #Бессмертный#Владимир Зеленский