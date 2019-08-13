Данилюк считает Медведчука в парламенте "угрозой"

В то же время, отмечает секретарь СНБО, Медведчука все же избрали депутатом и нужно "уметь работать и с такими вызовами в парламенте".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает присутствие председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Виктора Медведчука в украинском парламенте "угрозой" нацбезопасности Украины.

Об этом он сообщил в интервью ВВС Украина.

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Отвечая на вопрос о том, что Медведчук заявляет, что якобы имеет собственный мирный план по Донбассу, на который, по его словам, согласны в Москве, Луганске, Донецке, но не согласны в Киеве, и используются ли его какие-то наработки, Данилюк отметил: "Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то наверняка он его с кем-то обсуждал".

"Исходя из его политической позиции, по тому, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план - не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю", - добавил Данилюк.

На вопрос, видит ли он как секретарь СНБО угрозу нацбезопасности в том, что Медведчук прошел в парламент, Данилюк сказал: "Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию. Да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Угроза ли это? Да, это угроза. Но в конце концов он был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте".

Как сообщал УНИАН, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - По жизни" Виктора Медведчука отстранили от Минского процесса.