Financial Times: История дала Украине второй шанс

Это момент в духе 1989 года, когда в стране появилась возможность сбросить с себя наследие коррупции и беспорядка.

История не дает второго шанса. Но Украина его получила, когда партия президента Владимира Зеленского одержала уверенную победу на парламентских выборах. Это был момент в духе 1989 года. У Украины появилась возможность сбросить с себя наследие нефункциональности, которая сдерживала развитие страны и преследовала ее соседей на протяжении последних почти 30 лет.

Об этом пишет Financial Times. Опыт свидетельствует, что у новоиспеченных украинских политиков не много времени до закрытия окна возможностей. Международное сообщество обязано сделать все, что в его силах, чтобы помочь им воспользоваться. Украинские проблемы после обретения независимости имеют свой особый класс, потому что потерянно было не одно десятилетие, а сразу три. Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев указал, что в 1989 году ВВП Польши на душу населения был таким же, как и в Украине. Сегодня он втрое больший, чем украинский.

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Причина такой катастрофы замедленного действия, которая надвигается на страну с богатыми ресурсами и образованными людьми, хорошо известна. Глубокая коррумпированность институтов так или иначе узаконила хищение активов кучкой олигархов. Ситуацию ухудшило дестабилизирующее давление со стороны России, которое включает военное вторжение на Донбасс и кражу Крыма. Москва ведет агрессию на земле, в море и в киберпространстве. На самом деле странно, что дела Украины не стали еще хуже, чем они есть сейчас.

После революции 2014 года и начала войны экономика наконец стабилизировалась. Ежегодный рост уже несколько лет составляет около 3%. Гуриев считает, что инфляция в Украине сократится до 5% в следующем году. Экономист Андерс Аслунд подчеркивает, что укрепление национальной валюты сократило государственный долг Украины до 55%. Хотя в 2016 году он достигал 80% от ВВП. Инвесторы очень оптимистично настроены.

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Но Украина должна показать значительно лучший результат, чем просто успешное предотвращение краха. Для экономики, которая начинает с такого низкого по сравнению с Европой уровня, рост и приток инвестиций должны были бы быть в разы выше. И они были бы, если бы не политическая и институциональная среда, которая отпугивает и позволила патологическое накопление богатства. Тот факт, что экономика держится на плаву, означает, что абсолютным приоритетом должно стать использование этой возможности для радикального институционального изменения. Аналогично поступило много других стран в 1989 году.