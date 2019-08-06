В Украину прибыл новый посол Эстонии (фото)

Эстонский дипломат уверяет, что Украина является внешнеполитическим приоритетом для его страны.

В Украину прибыл новоназначенный посол Эстонской Республики Каимо Кууск.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, Кууск вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

«Украина является внешнеполитическим приоритетом Эстонии», - подчеркнул посол Эстонии.

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В ходе рабочей встречи дипломаты высоко оценили динамику украинско-эстонского диалога и подтвердили общую настроенность на дальнейший обмен опытом с целью реализации Украиной важных реформ, в частности в областях образования и здравоохранения.

В свою очередь, Зеркаль поблагодарила посла за твердую поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и помощь в реализации гуманитарных проектов в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о решении не признавать паспорта Российской Федерации, выданные гражданам Украины на оккупированном Донбассе.