Эстония не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Отмечается, что соответствующее решение министерства вступает в силу немедленно.

Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей Украины с 24 апреля этого года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в понедельник решении министерства.

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Отмечается, что соответствующее решение министерства вступает в силу немедленно.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответом Эстонии на подписанное в апреле постановление президента РФ Владимира Путина о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины.

"Это дополнительная попытка подорвать независимость Украины и закрепить нестабильную ситуацию с безопасностью в восточной Украине. Оно полностью противоречит духу Минских соглашений", - заявил министр.

"Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение таких попыток России", - добавил он.

Эстония ранее решила не признавать паспорта РФ, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014 года, если владелец паспорта ранее не был гражданином России.

Как сообщалось, Канада закроет въезд украинцам Донбасса по российским паспортам.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинском с оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.